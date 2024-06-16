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【希少☆US輸入】ガンズアンドローゼズ バンドTシャツ バンT メンズXL
商品番号 O70062080624
商品名

【希少☆US輸入】ガンズアンドローゼズ バンドTシャツ バンT メンズXL
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,900 円
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商品詳細

▪️古着・ヴィンテージ商品を中心に販売しております▪️☆フォロー割引（詳細はプロフィールか下記に記載）#古着屋キャンベル#古着屋キャンベル_tshirt(Tシャツまとめ)【GunsN'Roses(ガンズアンドローゼズ)】バンドTシャツバンT半袖ビッグプリントブラックメンズXL人気ガンズアンドローゼズ、バンドTシャツ！珍しいブリーチ加工がかわいいアイテム☆小さなサイズの多いバンTのXLビッグサイズは希少です！◆◆◆商品説明◆◆◆【サイズ】メンズXL(usL)【カラー】ブラック【詳細サイズ（素人採寸です）】肩幅：約53ｃｍ身幅：約56ｃｍ着丈：約73ｃｍ袖丈：約22ｃｍ【ダメージ】大きな傷のない美品です。　-------------------------------★質問があればお気軽にコメントを♪★この商品は古着です。古着や新古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。安心してお買い求めください。・即購入OK・土日祝日(長期連休)は連絡、配送をお休みしております。-------------------------------☆お得なフォロー割引きしております①フォローする②コメント欄よりフォローしたことをお伝え下さい★15000円以上→500円引き★10000円以上→300円引き★5,000円以上→200円引き★2,000円以上→100円引き※必ず購入前に申請よろしくお願いします。購入後は、受け付けることができませんのでご了承下さい。すでにフォロー頂いている方はコメント欄よりお伝え下さい！
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