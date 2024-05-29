pearl jam パールジャム　バンドTシャツ　ヴィンテージ

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）グランジの王御所、パールジャムです。グッドコンディションでサイズ感も良きです。着用回数少なくなった為出品します。○サイズ…L身幅53/身丈73○タグ…anvil○ステッチ…double#2pac#オルタナ#TLC#raptee#フージーズ#PANTERA#ソニックユース#スマパン#デフトーンズ#スリップノット#レッドホットチリペッパーズ#レイジアゲインストザマシーン#90s古着#00s古着 #90srock#altrock#バンドTシャツ#ビンテージＴシャツ



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