pearl jam パールジャム　バンドTシャツ　ヴィンテージ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）グランジの王御所、パールジャムです。グッドコンディションでサイズ感も良きです。着用回数少なくなった為出品します。○サイズ…L身幅53/身丈73○タグ…anvil○ステッチ…double#2pac#オルタナ#TLC#raptee#フージーズ#PANTERA#ソニックユース#スマパン#デフトーンズ#スリップノット#レッドホットチリペッパーズ#レイジアゲインストザマシーン#90s古着#00s古着 #90srock#altrock#バンドTシャツ#ビンテージＴシャツ
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