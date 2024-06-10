0944【入手困難・ＸＬ】ヒステリックグラマー☆ヒスガールＴシャツ 希少デザイン

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◆当店、#古着屋YHS の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。 お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランドHYSTERICGLAMOUR / ヒステリックグラマー◆特徴 ヒスガール◆サイズ表記 ＸＬ◆サイズ実寸（単位：cm） 着丈：71 身幅：56 肩幅：46 袖丈：26◆カラー 白 / ホワイト◆素材 綿（コットン）◆購入元 ブランドリユース店 質屋・古物市場・ストア商品◆状態 USED ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送 らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き） #YHS_0944