【超美品】ボッテガヴェネタ 長財布 コンパクトウォレット クロコダイル ブラック

ご覧いただきありがとうございます♪⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。〔古物商許可証：香川811070002595〕☘️値下げ交渉大歓迎〜お早めに☘️❣️他にも出品していますのでご覧ください。 →#さざえブランド……………………………………………………♡ブランド：BOTTEGAVENETA ボッテガヴェネタ♡カテゴリ：長財布 折財布コンパクトウォレット クロコクロコダイルアリゲーターわにワニメンズ レディース ユニセックスラウンドファスナーラウンドジップ超希少 高級♡参考価格：180000円〜300000円♡シリアル番号：P003738535K（写真10） ♡素材：レザー♡サイズ：約W18.5×H10.5×D2cm※素人採寸♡カラー：ブラック 黒♡仕様：オープン開閉お札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×18、フリーポケット×2♡付属品：保管箱、保管袋、ケアカード♡ランク：A♡状態：中古品ですが目立った汚れや痛みなく長く使えるお品です(*´∀｀*)※写真をご覧ください♡購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品…………………………………………………❣古物商許可証取得済みだから安心です。香川県公安委員会：第811070002595ご不明な点などございましたら、コメント頂けましたら幸いです(^^)★発送について・即日発送、または1日〜2日での発送を心掛けています。・梱包はOPP袋で防水対衝撃に配慮しています。・発送方法は保証、匿名のメルカリ便で発送します。★喫煙者はおらず、ペットは飼っておりません。最後までご覧頂きありがとうございます(^^)051656601



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