Supreme Velvet 2-Tone キャップ　スクリプトロゴ　帽子

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2トーンカラーがとてもお洒落！落ち着いた色味なので、ファッションにも合わせやすいです^^ベルベット素材とスクリプトロゴの相性もよく、かなりお洒落なキャップです！旅行や、ショッピングなどの普段使いから、野球観戦、サッカー観戦、キャンプや、バーベキュー、釣り、ストリート、スケボーなどこれからの季節にぴったりです^^ユニセックス キャップ 帽子 supreme【ブランド】Supreme【商品名】Velvet2-Tone6-Panel【サイズ】Free【カラー】DarkGreenNavy【購入先】Supremeオンライン【コンディション】新品未使用品 半タグ付きシュプリームキャンプキャップオンライン通販帽子やニューエラ、キャップをお探しの方は是非よろしくお願い致します^^カラー···グリーン ネイビー 緑 青 紺SUPREMEではお馴染みの6パネルキャップVelvet2-Tone6-Panelです！ベルベット素材にファンには堪らないスクリプトロゴ、バックにはアーチロゴをあしらった一品！どうぞお見逃しなく！SupremeVelvet2-Tone6-PanelDarkGreen