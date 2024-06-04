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吉祥 墨彩画セット No3 (顔彩24色セット上製入)
商品番号 P40469293433
商品名

吉祥 墨彩画セット No3 (顔彩24色セット上製入)
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。始めようと思い購入しましたが、やらずに保管しておりました。長期保管のため、絵の具に気泡が少しあります。家族に喫煙者、動物おりません。自宅保管ご理解いただける方のご購入お願い致します。顔料に、天然高級デンプン質と膠分を加え、練り混ぜ角皿に入れて乾燥させたものです。日本画材料の中では特に普及しています。色調は透明型淡彩色で、俳画、南画、日本画調繊細画などのほか、ハガキなどの挿し絵、岩絵具の下塗り、写生用などに使用します。●【セット内容】顔彩24色上製、色紙、筆、青墨、文鎮、硯、下敷、絵皿4枚※表示の色見本はイメージカラーです。ブラウザの設定などにより、実際とは多少異なる場合があります。
http://narcologia.ru/goods/revamp636322.html
http://narcologia.ru/goods/conception909657.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic777237.html
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