K18 イエローゴールド ダイヤモンド クロス Royal.S.Pendant

写真の保証書に記載されている通り、今年の3月30日に購入いたしました。あまり使用する機会が無い為、出品させて頂きます。クロスダイヤペンダント好きな方、大変お買い得だと思います。よろしくお願いいたします。専用ジュエリーBOX、保証書付※商品の特性上、すり替えなどのトラブル防止の為、返品はお断りさせて頂きます。販売価格127.400円VJ【ブイジェイ】K18イエローゴールドダイヤモンドクロスRoyal.S.Pendant【ロイヤル・エス・ペンダント】●ブランドVJ【ブイジェイ】●素材18金イエローゴールドダイヤモンド0.30ct●縦約26mm（うちバチカン約5mm）バチカン内径縦4mm幅2.9mm●横12mm●厚み2mm材質···ゴールド 刻印有



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