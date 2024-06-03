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K18 イエローゴールド ダイヤモンド クロス Royal.S.Pendant
商品番号 V75185907409
商品名

K18 イエローゴールド ダイヤモンド クロス Royal.S.Pendant
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の保証書に記載されている通り、今年の3月30日に購入いたしました。あまり使用する機会が無い為、出品させて頂きます。クロスダイヤペンダント好きな方、大変お買い得だと思います。よろしくお願いいたします。専用ジュエリーBOX、保証書付※商品の特性上、すり替えなどのトラブル防止の為、返品はお断りさせて頂きます。販売価格127.400円VJ【ブイジェイ】K18イエローゴールドダイヤモンドクロスRoyal.S.Pendant【ロイヤル・エス・ペンダント】●ブランドVJ【ブイジェイ】●素材18金イエローゴールドダイヤモンド0.30ct●縦約26mm（うちバチカン約5mm）バチカン内径縦4mm幅2.9mm●横12mm●厚み2mm材質···ゴールド　刻印有
http://narcologia.ru/goods/ramshackle866766.html
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K18 イエローゴールド ダイヤモンド クロス Royal.S.Pendant
VJ 　K18　イエローゴールド　ダイヤモンド カジノロワイヤル　クロス　ペンダント　ネックレス　18金

K18 イエローゴールド ダイヤモンド クロス Royal.S.Pendant
K18 ダイヤモンド クロスペンダント 1.00ct 18金 イエローゴールド 納期４週間

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