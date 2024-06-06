極美品 ルイヴィトン名刺入れ タイガ カードケース ブラック

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商品詳細
【✨✨フォロー割実施しておりますの 詳しくはプロフィールをご確認ください✨✨】某有名リサイルショップで購入したもので正規品になります！ご安心ください！○アイテムルイヴィトンLouisVuittonカードケースカードホルダー札入れカード入れ定期入れ名刺入れロゴ型押しlvレザー本革タイガブラック黒色○収納カード入れ4コ札入れ（折り畳めば入ります）○状態目立った傷や汚れなく、まだまだ綺麗にお使いいただけます♪※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！○カラーブラック黒色※撮影環境やデバイスによって色味が異なって見える可能性ある点、ご了承ください。○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品：本体のみ※箱やカード等は撮影用です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪
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