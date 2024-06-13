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JANIS \u0026 CO キャップ　captains helm calee
商品番号 U17220504988
商品名

JANIS \u0026 CO キャップ　captains helm calee
ブランド名 キャプテンズヘルム
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用しました。使用感はほぼありません。よろしくお願いいたします。JANIS\u0026Co.オリジナルの新作キャップが入荷致しました。ツバ部分と頭部分の左右で同色ながら異なったミリタリークロスで切り換えたベースボールキャップ。ツバ部分にはジャーマンミリタリーダック、頭部分左側にはUSミリタリーフランネル、右側にはブルガリアンミリタリークロスを使用し、”NOWAR”を表現。生地使いで遊び心をプラスし、出来る限りシンプルに仕上げられた落ち着いた雰囲気のあるキャップ。大人の方に被って頂ける、品のあるキャップです。形もとても良いです。後ろのレザー部分でサイズ調整が可能です。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly638984.html
http://narcologia.ru/goods/choice931385.html
http://narcologia.ru/goods/seamless975329.html
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