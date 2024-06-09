Carhartt J97 デトロイトジャケット ペトロール ジョニーデップS



2023年最新】ジョニーデップ 着の人気アイテム - メルカリ



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新品未使用タグ付き即購入可能。こちらはCarharttデトロイトジャケットになります。大変貴重な商品となります。お探しの方はこの機会にぜひ！サイズ表記S。ボディはモスグリーン。ライニングはブランケット。スリーブライニングはキルティング。平置き実寸着丈64cm身幅65.5cm肩幅53cm袖丈59cm多少の誤差はご了承下さい。海外セレブやアーティスト、有名人の着用の希少カラー。野村訓市さんや、ジョニーデップ着用で有名な、カーハートダックデトロイトジャケット。リアルワークによる程よいフェード感が雰囲気のある格好の良い一着。お探しの方、お好きな方いかがでしょうか。是非この機会にご検討ください。※写真は、現品に近いお色目を出すように心がておりますが、モニタの違い等で多少の違いが生ずる場合が御座います事をご了承下さいませ。●神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい00s90s80s70s60s50s40s30susedvintageoldヴィンテージアメリカ製USA製古着Carharttデトロイトジャケットグリーンモスグリーンブラック黒XLカーハートDetroitjacketダックアメカジワークアメカジNewportsupremeAppleアップルMaxellマクセルFASHIONVICTIMAKIRA野村訓市エミネムトラヴィススコットTravisScottジョニーデップ