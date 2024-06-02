ブルゾン ジャケット ヴァイナルアーカイブ

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商品詳細
ヴァイナルアーカイブのTR-JKTです。カラーはブリックです。赤みのある茶色。ワンシーズンのみ数回着用し、大事に保管していました。写真の9、10枚目のように背中に小さなスレがあります。タグは外しておりませんが新品ではございません。サイズ着丈73身幅68肩幅62気になる点がありましたら、コメントよろしくお願いいたします。できるだけ値引きもさせていただきます。季節感···秋、冬素材···ボアジップ・ボタン···ジップアップ柄・デザイン···無地カラー···レッドフード···フードなしよく着るブランド等SupremewtapsessentialsguessatmosadidaspumaneighborhoodKITHロンハーマンRHCチャンピオンApeWINDANDSEAウィンダンシーNIKEOffWhiteVansニューバランスNewbalancenonnativeビームスDESCENDANTユナイテッドアローズナイキスニーカーDUNKJORDANAJよく着るブランド等#WINDANDSEA#windandsea#ウィンダンシー#supreme#シュプリーム#ナイキ#nike#モンクレー#カナダグース#バルトロ #wtaps#ネイバーフッド #プーマ#アシックス#サロモン素材···コットン素材···ナイロンカラー···レッド柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···冬
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http://narcologia.ru/goods/assessor425403.html
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