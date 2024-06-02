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BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ イントレチャート キーリング
商品番号 N81430406021
商品名

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ イントレチャート キーリング
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャートキーリングパイソン新宿伊勢丹で購入しました。数回使用して保管していました。●サイズ縦13.5×横3.3×マチ1.5cm★即購入◯です。※中古品であることをご理解いただける方でお願いいたします。
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