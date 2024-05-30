鑑定済美品 CHROME HEARTS クラシックチェーンリンクブレスレット

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1番人気13リンクになります。クリップもまだまだ硬くこれから長く使っていただけます。現在は購入が難しいですし、この綺麗さはなかなか無いと思います。SEEKERにて購入しております。ギャランティー、ショッパーつけます。