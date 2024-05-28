格安 財布 メンズ キーケース Admiral 本革 多機能 ユニオンジャック！

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英国ブランドのアドミラル。その国旗柄を一枚づつ張り合わせた手の込んだ多機能キーケース。スタイリッシュでありながら、上質でソフトな牛革レザーを使用していますので高級感があります。機能的で中には折らずにお札が入り、後ろに小銭入れがついてます。サイズ（約）：11×7×2.5ｃｍ（金具部分含む） ￥9900プレゼントにも喜ばれる、箱入りです。 フック：4連＊格安のため、これ以上お安くできません。撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。