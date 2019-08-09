D'URBANダーバン　2B　【ETERNITY 】【美品】セットアップスーツ

D'URBANダーバンセットアップスーツ２つボタンカラー···シルバー季節感···春、夏、秋、冬平置き採寸（多少の誤差はご了承お願いいたします）ジャケット肩幅 約42センチ袖丈 約57センチ胸幅 約49.5センチ着丈 約71センチスラックス股下 約73センチウエスト 約34センチワタリ 約30センチ裾幅 約19センチ２つボタン特に目立つ汚れ等は見当たりません。タバコ臭、ペット臭もございません。見落としによるものにはあくまでも中古品であることをご了承お願いいたします。よろしくお願いいたします。（シャツとネクタイはイメージです）#ダーバンセットアップスーツ美品#グレーダーバンセットアップスーツ美品



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