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D'URBANダーバン　2B　【ETERNITY 】【美品】セットアップスーツ
商品番号 A93159243693
商品名

D'URBANダーバン　2B　【ETERNITY 】【美品】セットアップスーツ
ブランド名 ダーバン
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D'URBANダーバンセットアップスーツ２つボタンカラー···シルバー季節感···春、夏、秋、冬平置き採寸（多少の誤差はご了承お願いいたします）ジャケット肩幅　約42センチ袖丈　約57センチ胸幅　約49.5センチ着丈　約71センチスラックス股下　約73センチウエスト　約34センチワタリ　約30センチ裾幅　約19センチ２つボタン特に目立つ汚れ等は見当たりません。タバコ臭、ペット臭もございません。見落としによるものにはあくまでも中古品であることをご了承お願いいたします。よろしくお願いいたします。（シャツとネクタイはイメージです）#ダーバンセットアップスーツ美品#グレーダーバンセットアップスーツ美品
http://narcologia.ru/goods/stair853000.html
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