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25000円で購入したものです綺麗な状態です
商品番号 Q25609157151
商品名

25000円で購入したものです綺麗な状態です
ブランド名 コラントッテ
特別価格 税込 6,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回しか使用していません状態はいいほうだと思いますチタンの紐の方までしっかり着いてきます箱も新品のじょうたいです。サイズはLLです色は金
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