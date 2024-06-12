YAMAHA/THR30 II Wireless Black 数量限定カラー

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ご覧いただき、ありがとうございます。先日購入したばかりです。キャビネット接続ができなかった為出品。開封のみ、新品未使用に近い状態です。定価64900円※値下げ不可YAMAHA/THR30IIWirelessBlack市場から高い評価を受けている『THR30IIWireless』の新カラーを数量限定発売。30Wの定格出力、ワイヤレスレシーバー搭載、LINE出力も搭載したモデル。・VCMテクノロジーを駆使したリアルな真空管アンプの音色\u0026洗練された多様なエフェクトを搭載・15種類のギターアンプモデル、3種類のベースアンプモデル、3種類のアコースティックギターサウンド、フラットボイシングが選択可能・Bluetooth接続により、ワイヤレスでスマートフォンやタブレットからオーディオ再生やアプリでの外部コントロールが可能・別売のLine6RelayG10Tトランスミッターを用意することでワイヤレスギター演奏が可能・充電式バッテリーを内蔵し、自由に持ち運んで演奏可能・ステレオ出力に圧倒的な広がり感を生み出す技術「エクステンデッドステレオ」を搭載・USBクラスコンプライアント対応により、ドライバーインストール不要でパソコン/スマートデバイスと簡単に接続可能・レコーディングやステージユースに活用できるLINEOUT出力を装備。・iOS/Android/Win/macOS対応の専用アプリ「THRRemote」と連携でさらに便利にアンプタイプ:15種類GuitarAmpモデル,3種類Acousticモデル,3種類BassModels,3種類Flatボイシング搭載アンプシミュレーション:定格出力:30W(15W+15W)バッテリー駆動時15W(7.5W+7.5W)電源:ACアダプター、充電式バッテリー*駆動時間約5時間(使用条件によって異なります)寸法(W×H×D):420×195×155mm質量:4.3kg付属品:箱、ACアダプター、クイックガイド