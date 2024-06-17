【新品】CELINE SIMPLE FORMS RING 54 シルバー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます:)#セレセレクトのタグでブランド品を出品しています。よろしければご覧ください。⭐︎即購入大歓迎！入金後2日以内に発送いたします。⭐︎値下げ交渉はフォロワー様のみ対応させていただきます。【商品詳細】CELINESIMPLEFORMSRING54セリーヌシルバーイタリアの正規店で買い付けをしました。正規品になります。新品未使用品です。◆ブランドCELINE◆カラーシルバー◆付属品箱、保存袋◆サイズ54
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