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JORDAN キャップ
商品番号 N56890031140
商品名

JORDAN キャップ
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大須の店舗にて購入しました。店長さんが現地まで買い付けに行っているそうで、日本では手に入らない商品です！つばの部分がレザー調になっています。着用はしていませんが、飾っていたためしっかり見ないと分からない程度の汚れがあります。(画像4枚目)ご理解いただける方にお譲り致します。何かご不明な点などございましたらお気軽にコメントをお願いいたしますm(*__)m※ご購入前にプロフの確認をお願いいたします。
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