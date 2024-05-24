MADE IN CALIFORNIA USAリング

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少々使用感、表面小傷がございますが、その他特に目立ったダメージや汚れ等は見受けられません。商品はメイドインカルフォルニア リング シルバー 925アクセサリー になります。素材925サイズ15号送料込み。状態は中古ですので細かな傷などはご了承ください。材質···シルバー