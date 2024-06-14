キプリス　ココン　長財布

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商品詳細
カラー···濃紺 光に当たると青が強くなります。柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···オークロ（キップ素材） 牛皮縦 約9.5センチ 横19センチ厚さ 何も入れない状態で1.5センチカードポケットは開けて見える部分で10中に6お札が入れられるのは3か所です。購入後一度も使用しておりませんが、開けて左上に若干目立つ汚れがあります。外皮部分は傷がなく綺麗な状態です。
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