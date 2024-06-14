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キプリス　ココン　長財布
商品番号 G26870046855
商品名

キプリス　ココン　長財布
ブランド名 キプリス
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···濃紺　光に当たると青が強くなります。柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···オークロ（キップ素材）　牛皮縦　約9.5センチ　横19センチ厚さ　何も入れない状態で1.5センチカードポケットは開けて見える部分で10中に6お札が入れられるのは3か所です。購入後一度も使用しておりませんが、開けて左上に若干目立つ汚れがあります。外皮部分は傷がなく綺麗な状態です。
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