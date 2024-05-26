Red Bull X-Fighters NEW ERA ニット帽　ニューエラ

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レッドブル・エックスファイターズのニューエラのニット帽になります。かなりレアなデザインで希少な物です。新品未使用で撮影のために開封いたしました。未使用品ではございますが、自宅保管品の旨ご了承くださいませ。男女兼用でお使いいただけるかと思います♪お写真にてご確認くださいませ。すり替え防止のまめ返品はお断りさせていただきます。ユニセックスビーニーストリートレッドブル4600