BBM GENESIS 2016 藤浪晋太郎　直筆サイン　2/5

サイン有無···有り現在メジャーリーグで活躍中の藤浪選手の阪神在籍時代の直筆サインカードです。封入自体が5枚しかない大変貴重なカードです。これからメジャーで活躍するとさらに高価になりますのでご検討くださいませ。商品購入後しっかりと保管してましたので目立った傷などはございませんが神経質な方は購入を遠慮くださいますようお願いします。



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