エアジョーダン7 オリンピック

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商品詳細
04年製304775-1411992バルセロナオリンピックUSAチーム カラー2012復刻20周年記念専用の箱はありません！多少剥がれがあります観賞用◎レア！ジョーダン7復刻版！◎size:26cm（US8）◎状態は写真をご参考ください。※気になることがありましたらお気軽にお聞きください。◎あくまでも中古品ですのでわずかな汚れや傷などを気にされるようでしたらご購入はお控えください。#ジョーダン#バスケットボール#復刻#稀少箱なしナイキエアジョーダンマイケルジョーダンネイマールエアジョーダン1エアジョーダン5エアジョーダン6エアジョーダン7エアジョーダンエアマックスエアマックス90エアマックス95コンバースオールスターワンスタースーパースタートリプルスターエイプジョーダンパリサンジェルマンサンダルベナッシ26.026.5us8us8.5スラムダンク流川楓桜木花道
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