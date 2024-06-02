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エアジョーダン7 オリンピック
商品番号 V39930369375
商品名

エアジョーダン7 オリンピック
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 1,961 円
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商品詳細

04年製304775-1411992バルセロナオリンピックUSAチーム　カラー2012復刻20周年記念専用の箱はありません！多少剥がれがあります観賞用◎レア！ジョーダン7復刻版！◎size:26cm（US8）◎状態は写真をご参考ください。※気になることがありましたらお気軽にお聞きください。◎あくまでも中古品ですのでわずかな汚れや傷などを気にされるようでしたらご購入はお控えください。#ジョーダン#バスケットボール#復刻#稀少箱なしナイキエアジョーダンマイケルジョーダンネイマールエアジョーダン1エアジョーダン5エアジョーダン6エアジョーダン7エアジョーダンエアマックスエアマックス90エアマックス95コンバースオールスターワンスタースーパースタートリプルスターエイプジョーダンパリサンジェルマンサンダルベナッシ26.026.5us8us8.5スラムダンク流川楓桜木花道
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