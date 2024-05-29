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- [正規品][美品]バレンシアガ スポーティーBスーツ ナイロンジャケット
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商品詳細
値下げしました！元値68900円数年前に正規店から抽選販売にて購入。流通量が非常に少ないレア物です。状態が、非常に良いです。季節感···春、秋、冬フード···フードなしジップ・ボタン···ジップアップ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト素材···ナイロン#バレンシアガ #BALENCIAGA#ジャケット #ナイロンジャケット #スポーツ #ブランド #ハイブランド
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