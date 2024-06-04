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New Balance スニーカー ML565 26.5cm
商品番号 D26925493016
商品名

New Balance スニーカー ML565 26.5cm
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度外で短時間はいてます。破れ等なく問題ありません。中敷は元のをつけます。売れなさそうであれば近日中に中古屋に売りに行きます。シーン...ランニング/トレーニングメインカラー...グレースニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スエード
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