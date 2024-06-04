希少 ケンケン チキチキマシン猛レース 80~90s アニメ Tシャツ

チキチキマシン猛レースの80~90年代のTシャツになります。アニメTシャツは非常に人気があり、且つこちらはアメリカ本国でも値段の高騰しているTシャツです。全体的に色落ちし、フェードがあり、フロント部分に小さくブリーチした点、背部にピンホール穴が複数がありますが、ヴィンテージTシャツとしては状態の良い方と思います。袖、裾はシングルステッチです。【サイズ】表記：M着丈：65cm身幅：46cm肩幅：44cm袖丈：20.5cm※素人寸法のため、多少の誤差が生じる可能性がございます。【その他】古着屋購入のため、古着にご理解のある方のみご購入ください。カラー...ネイビー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック1季節感...春,夏,秋81



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木梨サイクル / Tシャツ（wackyRaces No.1)