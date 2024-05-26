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商品詳細
サンシャイン・リーブス氏のシルバーリングです。有名なアーティストなので、作品を見ればその技術の高さが分かります。正面は石があるかのような細かなデザインで、側面はぐるりと大胆な柄を配置しています。そのバランスとセンスが絶妙です。リングの幅は約6mmで細めですが、遠くから見ても存在感があり、造りの良さが分かる作品だと思います。材質…スターリングシルバーサイズ16号リング幅…約6mm内側にSunshineReeves刻印あり#インディアンジュエリー#ナバホ族#ナバホ#ネイティブアメリカン#リング#指輪#シルバーリング#一点物#レア#13号#リング13号#メンズアクセサリー#メンズリング#レディースアクセサリー#レディースリング#サンシャインリーブス#SunshineReeves
http://narcologia.ru/goods/recycling110614.html
http://narcologia.ru/goods/flight475228.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly843784.html
ナバホ族シルバーリング16号 Sunshine Reeves制作 | hartwellspremium.com
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ナバホ族シルバーリング16号 Sunshine Reeves制作 | hartwellspremium.com
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