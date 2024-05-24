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模写 青木木米作 山水図 肉筆絹本 文政已亥春遊加賀窯所画之 在銘 掛軸 ... 模写 青木木米作 山水図 肉筆絹本 文政已亥春遊加賀窯所画之 在銘 掛軸 ...



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☆掛け軸 まとめて10本セット 美品 ☆周山/梅逸峯亮／謝史星/不等在銘 ... ☆掛け軸 まとめて10本セット 美品 ☆周山/梅逸峯亮／謝史星/不等在銘 ...



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中国古美術 清時代染付山水人物瓢箪瓶【大清乾隆年製】在銘W-9 ... 中国古美術 清時代染付山水人物瓢箪瓶【大清乾隆年製】在銘W-9 ...



輪島塗 金蒔絵 漆器 椀 10客 山水図 未使用 無傷美品 共箱 在銘 日本 ... 輪島塗 金蒔絵 漆器 椀 10客 山水図 未使用 無傷美品 共箱 在銘 日本 ...

在銘 掛け軸 山水画年代物ですが絹本の美品です。※箱無しの価格です。掛軸は長さがあり、送料がかかるので複数同時購入がお買い得です。【サイズ】 長さ 約 193ｃｍ 幅 約 63.4ｃｍ（軸部も含む） 【状態】状態は比較的に良く目立った傷や汚れなどはないように思われます。 ◆お断り◆ 購入者様の都合による返金返品や購入後の個人情報記名の返金、返品には応じかねます。中古品の経年劣化は多少あることをご理解の上でご購入をお願いいたします。 注意）価格は箱なしの料金です。 段ボールとプチプチでくるんで乾燥剤を入れての包装となります。最後の画面の桐箱に入れることをご希望の方はご購入前にコメントでご連絡ください。2000円追加で画面を変更します。ただし交渉中もご購入は先着順といたします。##骨とう品 床の間骨董品 茶室古美術 和室アンティーク 古民具レトロ 茶道具インテリア 日本画水墨画雑貨22000形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景