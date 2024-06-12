

HATA アルミ ピックアップカバー ストラト T.N-DESIGN 畑精密工業-



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タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Fenderボディタイプ···ソリッドアクセサリー・パーツ···ピックアップカバーピック形状···その他T.N-DESIGN(畑精密工業)のA5056アルミ削り出しピックアップカバーです。下記の仕様で2022年に作成していただきました。価格は49500円でした。・シングルPUカバー・1セット（3個）・チタン色・ミル痕・刻印無し一度も装着することなくストラトを手放したため出品します。購入時の箱があります。尚、返品は受け付けておりません。