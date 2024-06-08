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stussy hats work cap 千鳥格子柄　archive 裏原
商品番号 X45016130037
商品名

stussy hats work cap 千鳥格子柄　archive 裏原
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

stussyのworkcapです。ツバの中の芯が割れていますが、被る分には問題ないと思います。それ以外は状態良いです。左前にstussyのモチーフ。良い柄です^_^質問あればコメントください。カラー···グレー形···ワーク
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