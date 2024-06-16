上代12万♡新品未使用ヘンローンクロコダイルスマートキーケース、カラーはダークグレー系です。♡お洒落なクロコダイルのシンプルなスマートキーケース、チェーンとリング付きなので家の鍵やその他の鍵もまとめて収納可能です。♡父がクロコダイルが好きでコレクションしていました。数が多くなりましたので断捨離の為お譲りします。♡サイズ縦 10cm横 6.5cm幅 2cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。♡ユニセックスでお使い頂けます。♡色違いのブラックも出品中です。



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