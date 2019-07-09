ルイヴィトン　オーガナイザー　ドゥ　ポッシュ　エピ　カードケース　名刺入れ

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商品詳細
◆ブランド:ルイヴィトン◆商品名:オーガナイザー ドゥ ポッシュ◆柄:エピ◆サイズ:横約11cm縦約7.5cm奥行き約0.7cm◆内ポケット数:6◆色:黒 ブラック◆付属品:なし(販売は本体のみです)◆シリアルナンバー:SP3087◆参考定価:32,550円◆購入先:銀座で購入しました。こちらは正規品になります。◆商品説明、状態カッコいい黒の名刺入れになります✨若干の型崩れ、角にスレがございますがまだまだご使用いただけます！内側にネームイニシャルが入っておりましたがほぼ見えないぐらいになりました✨クリーニング済みなので届いてからすぐにご使用いただけますq(^-^q)◆モニターによって実際の商品と若干色が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。◆簡易リペアを行っており良い状態で提供しております。最後までご覧いただきありがとうございます(__)素材···本革カラー···ブラック
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