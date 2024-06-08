NOAARK(ノアーク)リング、サイズ6号

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NOAARKのブランド名は、デザイナーが幼少期に夢にみたNOA（ノア）、ARK（箱舟）に由来していて、目的地であり、新たなスタイルのはじまりであるような意味が込まれたブランドです！シルバーの材質は925より純度がより高い「950」を使用しています！デザインはシンプルで使いやすいです。男性ですが小指に付けていたので6号サイズとなっています。※女性も付けられます！着用回数は3回で少しだけ傷がありますが、あまり気にならない程度かと思います！定価は40000円ほどです。※専用の袋はありますが、ボックスは破棄したためございません。材質···シルバーカラー···シルバー