希少美品 英国製BARACUTA G9 ウール42 OPTI ネイビー ブルゾン

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ご覧いただき誠にありがとうございますバラクータBARACUTAG-9スイングトップ ブルゾンを紹介させていただきますお色はダークネイビー素材は希少なウールグッドサイズの42ですイギリス製オプティジップになります（状態）※主観になりますこの年代ではかなりの美品です穴あきや虫食いなどのダメージなく気持ちよくご着用いただけます（商品特徴）定番人気のドライビンジャケットですOPTIジップのウール素材、ネイビーカラーは古着屋さんでは「スペシャルアイテム」として高額で販売されています。こちらは破格化と思いますので、お早めにご検討くださいコットン生地が主流ですが今回のウールやカシミヤなど変わり種の物もございます季節に合わせて使い分けると楽しいかと思いますどんどん希少価値が高まり高額になっていきますので、今のうちにご検討することをお勧めします（実寸）サイズ 42着丈 63身幅 60裄丈 85※素人採寸になります、誤差はご容赦ください※出品者の体型、購入時期、着用回数などについて、ご返答できない場合もございます。ご理解ください※「付属する」との記載がない場合、ハンガーやシューツリーなどは付属いたしませんLARDINIやTAGLIATORE、STILELATINO、Circolo、Belvest、BOGLIOLIMoorer、HERNO、HEVO、ASPESI、FORTELA、SEALUP、Cinquanta、VALSTAR、Barbour、ペトリロ、Cruciani、ZANONE、Drumohr、Finamore、Giannetto、BARBA、ORIAN、GUYROVER、PT01、INCOTEX、ENTREAMIS、BERWICH、GERMANO、BEAMSFビームスbrillaperilgustobaracutagrenfellinverterealden、EdwardGreen、j.mweston、charch's、CROCKETT\u0026JONESなどを愛用していますカラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···ウールジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋、冬