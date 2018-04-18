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専用スタンダードカリフォルニア財布
商品番号 I80605828813
商品名

専用スタンダードカリフォルニア財布
ブランド名 スタンダードカリフォルニア
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタンダードカリフォルニアの財布になります。正規店にて購入後三ヶ月位使用後たいせつに保管しております。使用感ありますが状態は良いと思います。神経質な方はご遠慮ください。
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