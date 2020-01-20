ポールスミス パリコレモデル グレンチェック ワイド セットアップ 現行モデル

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商品詳細
☑︎商品説明・2023年、s/sのパリコレクションのランウェイで発表されたイタリア服地メーカー、LanificiodiPray社製のウール生地を使用したワイドシルエットのテーラードジャケット\u0026トラウザーズのセットアップとなります。ファンシーな風合いとエクリューカラーのチェックパターンで、リラックスした印象を与える1タックワイドシルエットのデザインでお洒落です。日本製☑︎色・ローズゴールド系×グレー系のチェック柄☑︎素材・ウール100%×キュプラ☑︎サイズ(上)・肩幅41・着丈80・身幅48・袖丈60(下)・ウエスト39.5・股上35・股下75☑︎使用感/状態・全体的に綺麗です。・古着なので神経質な方はご遠慮下さい。☑︎購入店舗・立川店☑︎ショッパー/箱の有無・無し
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