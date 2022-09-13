最終Bshop別注 KIJIMA TAKAYUKI ベンタイルコットン キャップ

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【KIJIMATAKAYUKI〈Bshop別注〉ベンタイルコットン6パネルキャップ】店頭品購入後試着程度で実使用はありません。アジャスターで調整出来ますのでユニセックスでご使用頂けます。発送はコンパクトに梱包致します。＜デザイン＞シーズンレスで着用できる汎用性の高い6パネルキャップ-背面のアジャスターでサイズ調節が可能＜素材＞本体は防水・防風・浸透性に優れたベンタイルコットン-バックルはブランドオリジナルのウォッシャブルレザー＜サイズ＞フリー＜カラー＞ブルー以下検索ワードRonHermanTOMORROWLANDSHIPSビームスプラスユナイテッドアローズビューティー\u0026ユースジャーナルスタンダードエディフィスオーラリーレショップscyeグラフペーパー1LDKビームスFキャプテンサンシャインCIOTAウティアナトミカバブアージョンスメドレースティーブンアランコムデギャルソンディストリクト長谷川昭雄AH.H