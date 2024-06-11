ブルガリ　名刺入れ　【美品】

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商品詳細
ブルガリの名刺入れです。古い物ですが、購入後ほぼ使用せずに保管しておりましたので、美品だと思います。今後も出番が無さそうなので、お安くしますので、欲しい方がいましたら、よろしくお願いします。
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