格安 新品 財布 メンズ 長財布 かぶせ アドミラル 本革 最高級 天然 レザー

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セレブブランド「Admiral」アドミラルの最高級な財布入荷しました。イタリアのトスカーナ州で50年以上も革を生産し続けているタンナーの厳選したナチュラルレザーを使用。高い上質感と天然皮革の香りや滑らかな手触りが特徴の至高の一品です。また表と中のカラーの違うおしゃれなバイカラーデザインは、幅広い年齢層の方にお持ちいただけます。経年変化をお楽しみいただけるよう革本来の自然のくすみやしわ、ブルーム（白いロウ）などを隠すことなく作っているため、若干の色むらがございます。サイズ（約）：19×9×2ｃｍカラー（外・中）：ネイビー・ブラック1点札入れ×1 ファスナー小銭入れ×1 カード入れ×10 差し込みポケット×2 ブランド 牛革 レザー セール ￥15400プレゼントにも喜ばれる、ロゴ入り箱付きです。＊素材・商品の作りはとってもいいのですが、商品入れ替えのため大特価です。撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。