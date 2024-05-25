THE NORTH FACE アンタークティカバーサロフトジャケット メンズ …

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THENORTHFACEアンタークティカバーサロフトジャケットメンズNA61930ブラックXL#THENORTHFACE肩幅53身幅53袖丈65着丈70試着し保管してありました。未使用美品ですので、これからの時期まだまだ活躍できます。素人が撮影、採寸したものになりますので、掲載画像の商品の色味は、屋外や室内の状況（光の照射や角度など）により実物と色味が異なる場合がございます。また表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。クローゼット整理の為、出品です。大幅なお値引きは受け付けていませんのでよろしくお願いいたします。中古品としてご理解ください。神経質な方はお控えください。すり替え防止の為、決済後キャンセルはなしでご理解お願いいたします。