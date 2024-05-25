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ウィングロック　シルバーメタル　wingrock
商品番号 Y67014153312
商品名

ウィングロック　シルバーメタル　wingrock
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 8,924 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)商品は、ウィングロック　シルバー小メタル　wingrockになります。購入先は、福島の正規代理店になります。状態は画像にもあるように、大きな傷などはありませんが、酸化、黒ずみなどが見受けられます。即購入OKです(^^)ご不明な点は遠慮なくご質問下さい(^^)
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