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NEW ERA 9FIFTY SNAPBACK ニューヨーク・ヤンキースキャップ
商品番号 P59407112243
商品名

NEW ERA 9FIFTY SNAPBACK ニューヨーク・ヤンキースキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラのキャップです。ニューヨークヤンキースのキャップになります。購入したものの1度も着用せずに保管しておりました。9FIFTYSNAPBACKカラー···ブラック
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