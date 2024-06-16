【Johnstons of Elgin】カシミヤグローブ

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ジョンストンズのカシミア100％のリブ編み手袋です。ユナイテッドアローズGLRにて購入。手袋をはめる習慣がなく殆ど使わなかったため出品します。着用は数回程度、ほつれや汚れは特に見受けられません。男女兼用●素材：カシミア100％●生産国：スコットランドMADEINSCOTLAND●color:グレーがかったライトブルー●大きさ:FREE●定価:15,400円カラー...ブルー素材...カシミヤ手袋形...5本指