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johnstons of elgin カシミヤグローブ
商品番号 M28596701904
商品名

johnstons of elgin カシミヤグローブ
ブランド名 ジョンストンズオブエルガン
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョンストンズのカシミア100％のリブ編み手袋です。ユナイテッドアローズGLRにて購入。手袋をはめる習慣がなく殆ど使わなかったため出品します。着用は数回程度、ほつれや汚れは特に見受けられません。男女兼用●素材：カシミア100％●生産国：スコットランドMADEINSCOTLAND●color:グレーがかったライトブルー●大きさ:FREE●定価:15,400円カラー...ブルー素材...カシミヤ手袋形...5本指
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