【未使用】電熱グローブ 指先まで発熱 防水 防寒 防風 タッチパネル対応 男女

電熱グローブ大容量充電式バッテリー付く手袋5本指先まで発熱3段階温度調節PUレザー電熱手袋防水・防寒・防風手袋撥水加工裏起毛男女兼用通勤通学オフィススポーツ登山アウトドアバイクカラー...ブラック素材...フェイクレザータッチパネル...タッチパネル対応手袋形...5本指【5本の指先まで発熱】遠赤外線ファイバ発熱体を使用するようにアップグレードされたこの電気手袋は、手と指の裏側全体をカバーして発熱します。手の循環を加速することができ、裏地は柔らかく、保温性に優れています。手のひらと指を均一かつ速く暖めることができます。【7.4V4000MAH充電式リチウムイオン電池】電熱手袋には、普通の電池より2倍も大容量のリチウムイオン充電式バッテリーが2本含まれます。バッテリーの使用時間は、低温設定で約5〜6時間、中温設定で4〜5時間、高温設定で約3〜4時間持続します。スポーツをする必要がある場合や、非常に長い時間外に仕事をする場合は、予備のバッテリー（別売）を購入することをお勧めします。フル充電は4〜5時間がかかります。満電になると、充電器のライトは赤から緑に変わります。【3段階調温】電熱手袋はワンボタンを押すだけで温度を3階段調節できます。強（赤50-60度）・中（青40-50度）・弱（緑30-40度）、色により温度が一目瞭然で分かりやすいです。スイッチを3-5秒押すと、オン/オフになります。【タッチパネル対応＆暖かいプレゼント】タッチパネル対応の特殊素材を採用し、手ぶくろを外さなくてもそのままスマートフォンやタブレットPCの操作できます！モバイルバッテリーで給電するなので、どこでもホカホカと寒さから守ります。この電熱手袋には、スキー・オートバイ・自転車・ランニング・スノーモービル・登山・狩猟・サイクリング・ハイキング・釣り・冬キャンプなどの室内室外活動に適しています。極寒状態で手を暖かく保ちます。【サイズ】全長28.5cm手回り12cm【状態】未使用にて保管即購入OK他でも販売に出しておりますので購入は早い者勝ちとなります。#SAyaMマート#SAyaMマートアパレル#SAyaMマート家電



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