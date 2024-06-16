シルバー925 六芒星 チャーム　ダビデの星 プロビデンスの目

■品名：ダビデの星 チャーム■素材:シルバー925真鍮■サイズ:20×30mm多少誤差あり製作段階や保管時の小さい傷は必ず付いてます。神経質な方はご購入ご遠慮ください。画像はサンプルです彫りの深さなど微々たる個体差あります。チェーンなどは付属されません。他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver他のペンダントTOPはコチラ#YOPIOsilverTOP◾️ご注意◾️詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。品番4857325498060ガルシアストップライトピーナッツカンパニーRADIALLCLUCTテンダーロインキャリークライミー ジェフデッカーなどと合わせても良いかと思います。材質···シルバーカラー···シルバー



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