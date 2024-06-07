52 J.プレス スーツ YA5 メンズ グレー スリム M L 春夏秋★美品★

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【お値下げに関して】大幅にはできませんが，少しくらいであれば，お値下げ可能です。ご希望の方は，コメント欄よりメッセージをどうぞ。■ブランド：J.PRESS（ジェイプレス）■特徴：面接やビジネスはもちろん，入学式など，フォーマルなシーンに活躍するベーシックなメンズ用スーツです。通気性の良い，しっかりとしたウール生地で，丈夫な耐久性を求めるビジネスマンにオススメです！お色は無地のグレー。春から夏，秋にかけて着用になれます。（株）オンワード樫山・日本製。ジャケットは，段返り3ボタン1掛け・背抜き仕立て・センターベント。スラックスは，ツータック・裾ダブル仕立て。中古品としては良好なコンディション（使用感のほとんど感じられない極美品）です。クリーニング済みです。パンツの裏地（スレキ）に汗シミがが見られるものの，使用にあたり支障になるほどではなく，これからもしっかりとご愛用いただけます。ネーム刺しゅうなし。■サイズ：【ジャケット】＜表記サイズ＞C92 W78 T170 / YA5（一般的な日本サイズで，ややスリム体のMくらいです）＜平置き計測で，cm単位＞肩幅46 身幅（両脇を直線で結んだ線）53 身幅（ウエスト）49.5 着丈75 袖丈59■サイズ：【スラックス】＜表記サイズ＞W76 / YA6＜平置き計測で，cm単位＞ウエスト74 わたり34 裾幅22.5 股上28 股下73（ウエストは，縫い代が6cmありますので3cm程度まで伸ばす余地があります） ■素材：【表地】毛100％【ジャケット裏地】キュプラポリエステル■ブランド：J.PRESS（ジェイプレス）「着る人にとって快適な服」にこだわる創業者ジャコビープレスの職人芸による服作り。伝統と歴史をふまえつつ，時代に応じた感性を加えながら上質で品格のあるスタイルを提案。■プロフィールにお取り扱いできない日などの重要なお知らせを記載している場合がございます。ご質問・ご購入の際はぜひご覧いただければと思います。■全商品・全国どこでも送料無料（出品者負担）です。「佐川急便」でお届けいたします。沖縄県・離島など発送先によっては「普通郵便定形外」で発送させていただく場合もございます。匿名配送に変更も可能です。tqe