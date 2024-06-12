RESKAS （レスカス）消防救助手袋　２双セット

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仕事用でストックしていましたが、必要数以外出品することにしました写真は全て同一（何時も撮影するのが手間なので）ですが、全て新品未使用となりますストックしていたため、多少包装にヨレがありますが商品は問題ありませんレスカスNO.150定価3,410円見えない部分にもしっかり補強レスカス製品で最も人気のある商品の一つです。手首装着時に疲れやすい親指の付け根部分にグローブの内側からサテン生地で補強していますので、装着時に違和感はありません。ロープの通り道からグローブを保護人差指にまわり込んだ補強革が、グローブの酷使される部分を保護。救助隊員の方々のご意見を参考に、部分的に部分的に付けた補強革が手の動きを妨げず、動き易さ・扱い易さを実現した非常に満足度の高い救助専用グローブです。サイズMカラーホワイト素材牛革・中厚手（厚さ0.6〜0.7mm）機能・縫糸/SuperGold・ゴム幅/33mm・汗止めリストバンド・サイドマチ手袋形···5本指#消防#革手#救助#救助大会#ロープ#レスカス#救助訓練#作業#手袋#本革#牛革#セット