[未使用品] COACH/コーチ メンズ F74574

この度は数ある商品の中ご覧いただき誠にありがとうございます。以下、商品説明を記載しておりますので最後までご覧ください。【商品説明】コーチ財布メンズCOACH二つ折り財布人気新作ランキング■品番 ：F74574BLK■仕様 ：「財布」開閉オープン 内側：札入れ2 カードポケット8,オープンポケット2 ：「パスケース」開閉オープン 内側：オープンポケット2■素材 ：PVCレザー■カラー：Black/ブラック■サイズ：【財布：横 11cm 縦 9.5cm 奥行 2cm】【カードケース：横 9.5cm 縦 7.5cm 奥行 0.5cm】【商品状態】未使用品ですが、写真7枚目パスケースに赤い点と少し傷あります。アウトレット商品にはありがちな傷です。少し安価でご提供させて頂いています。ご理解の上でご購入ください。【付属品】COACHの透明袋、タグ【その他】●アメリカのコーチアウトレット店で購入しました。購入後は自宅保管していました。●アウトレット品合皮の匂い、縫製の甘さ使用に差し支えないの目立たないスレ、袋のシワ、押し跡、汚れが見られる場合があります。通常の商品と見劣りする場合がございます。アウトレット品だと言うことご理解の上でのご購入お願い致します。気になる方はアウトレットではなく国内正規店でお買い求めください。「こちらのアウトレットの買取査定に関して」国内買取店舗数ナンバーワンのおたからやでは安心してくださいとのお墨付きでの査定をして頂きました。そのほか個人の買取店、ハードオフも査定して頂きました。●写真の色やサイズ感等、撮す角度や光の具合によって実際のお色やサイズの見た目と異なる場合がございます。※参考価格定価＄238＝34,510円#COACH#コーチ#プレゼント#COACH財布#アウトレット#COACHアウトレット#母の日#父の日#ギフト#贈り物#メンズ財布#COACHメンズ財布#メンズ財布２つ折り#２つ折り財布#シグネチャー



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