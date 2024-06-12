【2023年1月購入】HERMESシェーヌダンクルMM15 正規品

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エルメスシェーヌダンクルMM15コマシルバーブレスレットモデル MM15サイズ 約17.5cm（手首回りに相当するチェーンの長さ）素材 SILVER925購入時期 2023年1月購入店舗 HERMESスペイン・バルセロナ店付属品 本体/純正箱/紐/袋/正規品証明書の冊子(原本)世界的に品薄のシルバーブレスレット・HermèsのChained'Ancre（シェーヌダンクル）です。最近あまりの人気に注文予約も止めているそうで、希少価値がますます上がっているプレミアです。直接店頭で購入している正規品であり、エルメス直営店での無料メンテナンスが可能です。サイズ変更（コマ数の増減）も可能です。ご参考まで、当方、手首周りは14cmで、エルメス店舗にて推奨されたコマ数のものを購入しております。小さい子どもがいるためあまり使用する機会がなく、綺麗なうちにお譲りしたいと思います。コメントいただければ多少のお値下げには対応いたしますが、大幅なお値下げ交渉はご遠慮ください。アクセサリー材質···シルバー